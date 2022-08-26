Нападающий Баварии Томас Мюллер с нетерпением ждет дуэли с бывшим партнером по команде.

Жребий отправил Барселону и Баварию в одну группу – компанию грандам составили миланский Интер и чешская Виктория. Соответственно, Роберт Левандовски сыграет против своей бывшей команды – именно из Мюнхена поляк летом переехал в ряды "сине-гранатовых" и уже забил первые голы за новый клуб.

Динамо узнало потенциальных соперников – определились все участники группового раунда Лиги Европы 2022/23

"Какая отличная жеребьевка для всех футбольных болельщиков! Мистер Леванголски, увидимся в Мюнхене. Вперед, давайте раскачаем Лигу чемпионов", – сказал Мюллер в Instagram.

Напомним, своих соперников в групповом турнире ЛЧ получил и Шахтер. "Горняки" сыграют против Реала, РБ Лейпциг и Селтика.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов: Левандовски возвращается в Мюнхен, группа смерти для Барсы, дежавю Шахтера