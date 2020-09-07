Защитник Александрии Денис Мирошниченко поделился мыслями относительно периода своей карьеры во Львове и оценил нынешнюю ситуацию в Карпатах.

"Шесть сезонов в Карпатах – хороший период, долгий. Было много хорошего, было немало плохого. Но об этом говорить не хочу.

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Только о хорошем – прекрасный город, классные болельщики. Во Львове очень любят футбол, живут им. Хорошая инфраструктура, стадионы. Думаю, эта команда могла бы достичь большего, если бы руководители видели политику клуба немного иначе.

Все же, через клуб прошло много классных футболистов и тренеров. Очень жаль, что мы не добились того результата, о котором все мечтали. А то, что сейчас произошло, неприятно видеть", – цитирует Мирошниченко Football.ua.

Напомним, Денис выступал за Карпаты шесть лет – с 2013 по 2019. За это время защитник сумел стать лидером "львов" и принял участие в 143 поединках команды, в которых отметился тремя голами и пятью ассистами.

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