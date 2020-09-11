Министр здравоохранения Украины Максим Степанов позволил проводить международные клубные матчи (ЛЧ и ЛЕ) и поединки национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" карантинных зонах, информирует официальный сайт УАФ.

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"При проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемиологической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метров площади здания.

Матчи, которые проводятся на территории административно-территориальных единиц, где установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 кв. метров площади здания.

Рекомендуется обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа зрителей, которых способен вместить сектор таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали", – говорится в сообщении МОЗ.

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