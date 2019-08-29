Минское Динамо отказалось от кандидатуры Хацкевича на пост главного тренера, – СМИ

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич не станет наставником минского Динамо.

Минское Динамо не собирается приглашать Александра Хацкевича на должность главного тренера, сообщает Прессбол.

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По информации издания, приход Хацкевича или экс-тренера Карпат Олега Дулуба исключен, ведь тренер минской команды Сергей Гуренко продолжит работу с клубом.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевлян 14 августа, после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге.

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