toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЗАРЯ - ЭСПАНЬОЛ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ТРАНСФЕРЫ НЕЙМАР

Минское Динамо отказалось от кандидатуры Хацкевича на пост главного тренера, – СМИ

12:28 136 Читати українською
Минское Динамо отказалось от кандидатуры Хацкевича на пост главного тренера, – СМИ
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского Динамо Александр Хацкевич не станет наставником минского Динамо.

Минское Динамо не собирается приглашать Александра Хацкевича на должность главного тренера, сообщает Прессбол.

Хацкевич получил предложения из двух стран, – СМИ

По информации издания, приход Хацкевича или экс-тренера Карпат Олега Дулуба исключен, ведь тренер минской команды Сергей Гуренко продолжит работу с клубом.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевлян 14 августа, после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов от Брюгге.

П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Хацкевичу

blog_ava
Барселона не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, – СМИ
08:53
731
Теги
Трансферы Беларусь Александр Хацкевич Александр Хацкевич Олег Дулуб Олег Дулуб Мир Динамо Минск Динамо Минск
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Рома сделала Шахтеру очередное предложение по Тайсону
    Італія — 12:16761 Рома сделала Шахтеру очередное предложение по Тайсону
4
час
:
58
мин
Заря
20:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук