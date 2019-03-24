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Минск объявил о подписании Зубейко

06:30 19 Читати українською
Минск объявил о подписании Зубейко
Евгений Зубейко / фото ФК Минск

Экс-защитник Черноморца и Металлиста Евгений Зубейко продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Футбольный клуб Минск на официальном сайте сообщил, что украинский защитник Евгений Зубейко стал игроком белорусского клуба. Футболист подписал контракт, который рассчитан до конца текущего сезона.

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Отметим, в ноябре Зубейко подписал контракт с Динамо Батуми, однако покинул грузинский клуб через 10 дней после подписания контракта.

Напомним, что первую половину сезона он провел в донецком Олимпике, с которым зимой разорвал контракт по обоюдному согласию. Зубейко в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги провел 16 матчей и еще два – в Кубке Украины, но результативными действиями не отличался.

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Теги
Мир Трансферы Евгений Зубейко Евгений Зубейко ФК "Минск" ФК "Минск" Украинцы за рубежом
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