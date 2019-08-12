Миньоле выделил одного из футболистов Динамо

Голкипер Брюгге Симон Миньоле надеется на успешный исход противостояния с Динамо и отдает должное киевскому клубу.
"Мы имеем небольшое преимущество перед ответной игрой, возможно, этого нам хватит. Будем играть с сильным соперником, и все же надеемся пройти в следующий раунд.
Это матч Лиги чемпионов, что является одной из причин моего перехода в Брюгге. Я чувствую себя частью команды и надеюсь на успех. Брюгге сильная команда, а Динамо тяжелый соперник, и я верю в команду, мы с каждым матчем играем все сильнее, и надеюсь завтра на положительный результат.
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Конечно, надо стремиться забить хотя бы один гол в Киеве, и если мы пропустим, например, трижды, то это нам не поможет. То есть надо также сильно сыграть в защите, показать хороший футбол и выполнить тренерскую установку. Завтра я готов к тому, что у меня будет много работы.
Кого бы выделил в Динамо? Назову Франа Соля, я немного знаю о нем. Но от многих игроков Динамо можно ожидать неприятностей. Этот коллектив известен своей командой игрой и организацией игры", – сказал Миньоле на предматчевой пресс-конференции в понедельник.
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Напомним, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится завтра, 13 августа. Начало запланировано на 20:30.