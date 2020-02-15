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Миньоле пригрозил Манчестер Юнайтед – у одноклубника Соболя убедительные аргументы

07:30 23 Читати українською
Миньоле пригрозил Манчестер Юнайтед – у одноклубника Соболя убедительные аргументы
Симон Миньоле / фото с открытых источников

Симон Миньоле, бывший голкипер Ливерпуля, а ныне игрок Брюгге, поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с Манчестер Юнайтед.

 

"Мы сыграли вничью с мадридским Реалом, должны были одержать победу в гостях над ПСЖ, где нам не удалось реализовать пенальти, и сыграли вничью с Галатасараем, благодаря чему оказались в Лиге Европы.

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У нас есть игроки, способные навредить любой команде, мы имеем крепкий состав с менталитетом победителя, но, с другой стороны, много молодых ребят с не самым большим опытом игры на высшем уровне. Надеемся, что сможем провести удачный домашний матч и огорчить их.

Если они смогут забить гол в гостях, нам будет гораздо сложнее. Я просто должен делать свою работу. Это не я лично собираюсь выбить Манчестер Юнайтед из Лиги Европы, я могу лишь попытаться помешать им забить", – цитирует Миньоле Mirror.

Добавим, что поединок 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Манчестер Юнайтед состоится в следующий четверг, 20 февраля.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Брюгге Брюгге Лига Европы Брюгге - Манчестер Юнайтед Симон Миньоле Симон Миньоле
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