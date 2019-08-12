"Миньоле был готов не лучшим образом перед матчем с Динамо", – тренер Брюгге об одном из героев первой игры

Наставник бельгийцев Филипп Клеман убежден, что их голкипер еще не набрал своей лучшей формы.

"Миньоле был готов не лучшим образом к первому матчу с Динамо. Он прибыл ночью, утром прошел медобследование и сразу же отправился на тренировку, чтобы выйти в старте на следующий день.

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У Миньоле огромный опыт, он много пережил, но очень рад, что снова может играть. Он это излучает, дает уверенность при игре в защите. Он может хорошо контролировать оборону и сохранять спокойствие защитного звена", – сказал Клеман в комментарии официальному сайту Брюгге.

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Напомним, 31-летний голкипер смог сохранить свои ворота сухими в первой игре против Динамо. Всего за несколько дней до этого он перешел в Брюгге из Ливерпуля.