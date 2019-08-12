toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - БРЮГГЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Миньоле был готов не лучшим образом перед матчем с Динамо", – тренер Брюгге об одном из героев первой игры

13:42 10 Читати українською
"Миньоле был готов не лучшим образом перед матчем с Динамо", – тренер Брюгге об одном из героев первой игры
Симон Миньоле / Reuters

Наставник бельгийцев Филипп Клеман убежден, что их голкипер еще не набрал своей лучшей формы.

 

"Миньоле был готов не лучшим образом к первому матчу с Динамо. Он прибыл ночью, утром прошел медобследование и сразу же отправился на тренировку, чтобы выйти в старте на следующий день.

Динамо – Брюгге: Соболь может пропустить ответный матч Лиги чемпионов из-за травмы

У Миньоле огромный опыт, он много пережил, но очень рад, что снова может играть. Он это излучает, дает уверенность при игре в защите. Он может хорошо контролировать оборону и сохранять спокойствие защитного звена", – сказал Клеман в комментарии официальному сайту Брюгге.

Динамо – Брюгге: на матч Лиги чемпионов в Киев прибудут 23 игрока бельгийцев

Напомним, 31-летний голкипер смог сохранить свои ворота сухими в первой игре против Динамо. Всего за несколько дней до этого он перешел в Брюгге из Ливерпуля.

blog_ava
"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца
00:26
786
Теги
Динамо Киев - Брюгге Брюгге Брюгге Лига чемпионов Симон Миньоле Симон Миньоле Филипп Клкман Филипп Клкман
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
5
час
:
1
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук