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Миньоле: Брюгге показал, что ничем не уступает Динамо

10:03 8 Читати українською
Миньоле: Брюгге показал, что ничем не уступает Динамо
Симон Миньоле / PhotoNews

Новый голкипер Брюгге Симон Миньоле поделился своими впечатлениями от "сухой" победы над Динамо (1:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Мы провели хорошую игру. Создавали моменты и концентрировались на главной цели – сохранить ворота в неприкосновенности. Это важно в еврокубках. Ребята передо мной все подчищали, выручить пришлось только один раз, а в других моментах просто нужно было сохранять концентрацию.

Брюгге показал, что ничем не уступает Динамо. Мы сыграли сплоченно и заслужили выйти вперед. Могли и оформить 2:0 к перерыву. "Сухая" победа – хороший результат в еврокубках.

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Эпизод с Бесединым? Нужно, чтобы везло в таких моментах один на один. Острый угол мне помог. Игрок пробил быстро, мне нужно было просто стоять на месте. Стараюсь помочь команде во всем, чем могу.

Сегодня меня было трудно заметить в игре. Понимал, что каждый пропущенный гол будет считаться за два. Я знаю, что от меня здесь ждут. Я в Брюгге, чтобы играть и быть важной частью команды. Лучше парировать удары, чем просто тренироваться. Счастлив, что вернулся к игре", – цитирует Симона Миньоле официальный сайт Брюгге.

Динамо неудачно начало еврокубковый сезон – киевляне проиграли выездной матч Брюгге. Единственный гол во встрече бельгийцы забили с пенальти, а Миньоле сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он лишь накануне матча перешел из Ливерпуля в Брюгге.

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Лига Европы Брюгге - Динамо Киев Симон Миньоле Симон Миньоле Динамо Киев Динамо Киев Брюгге Брюгге
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