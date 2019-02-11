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Мино Райола может посодействовать переходу де Лигта в Ювентус, – Calciomercato

11 февраля 12:48 72 Читати українською
Мино Райола может посодействовать переходу де Лигта в Ювентус, – Calciomercato
Маттейс де Лигт / фото ProShots

Защитник Аякса Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в Ювентусе.

Ювентус заинтересован в услугах 19-летнего защитника Аякса Маттейса где Лигта, утверждает Calciomercato.

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Сообщается, что представители туринского клуба находятся в хороших отношениях с агентом игрока Мино Райолой. Этот факт может помочь трансфера де Лигта именно в Ювентус.

На Маттейса также претендуют Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне капитан Аякса сыграл 34 матча, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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