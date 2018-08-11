Миньйоле ждет предложения Наполи, – агент

Агент голкипера Ливерпуля Симона Миньоле сообщил, что игрок ждет предложения от Наполи.

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле лично хочет перейти в итальянский Наполи, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli.

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По словам агента футболиста, то лично заинтересован в переезде в Серию А, поскольку потерял место в основном составе Ливерпуля.

"Учитывая то, что трансферное окно скоро закрывается, я думаю, что мы оформим переход скоро, если все будут согласны. Интерес не является новым, Наполи нравится Миньоле. Посмотрим через несколько дней, сделают ли они предложение", – сказал агент.