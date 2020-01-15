Миньйоле назвал лучших игроков чемпионата Бельгии – в списке двое украинцев

Голкипер Брюгге Симон Миньоле спрогнозировал, кто из футболистов бельгийского первенства может пойти на повышение в более сильные чемпионаты.

"Если говорить о моем Брюгге, то это Клинтон Мата, Симон Дели, Крепен Дьятта, Ханс Ванакен и Эдуард Соболь. Вы не найдете сейчас много левых защитников, которые с успехом и атакуют, и обороняются.

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Именно из-за специфических качеств Соболя он, я уверен, будет востребован на рынке. Думаю, я обязательно увижу его в более сильном чемпионате. Из других команд? Роман Яремчук, Джонатан Дэвид и, возможно, Сандер Берге", – цитирует Миньйоле издание Voetbalkrant.com.

Напомним, Миньйоле начал профессиональную карьеру футболиста в бельгийском Сент-Трюйдене в 2006 году. В 2010-м он перебрался на Туманный Альбион в Сандерленд, откуда впоследствии, в 2013 году, перешел в Ливерпуль. После шести сезонов в составе мерсисайдцев Симон вернулся в родную Бельгию и защищает цвета Брюгге.

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