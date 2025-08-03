В среду Барселона официально объявила о соглашении с правительством Демократической Республики Конго сроком на четыре сезона. Хотя стороны не раскрывают сумму сделки, все указывает на то, что ее общая сумма составит 40 миллионов евро, по 10 миллионов евро за сезон. Министр развития и сотрудничества Швеции Бенджамин Дуза попытался прояснить позицию своей страны, которая выделяет ДР Конго значительные средства.

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Швеция оказывает помощь африканской стране. За последние четыре года (с 2021 по 2025 год) инвестиции составили 3,34 миллиарда крон. По данным Sportbladet, сделка Барселоны с ДР Конго вызвала недовольство в Швеции – в ответ на эту тревогу министр страны попытался разъяснить, что шведское правительство не предоставляет косвенного финансирования каталонскому клубу.

Дуза объяснил, что финансирование сотрудничества между Демократической Республикой Конго и футбольным клубом Барселона не будет осуществляться за счет средств налогоплательщиков. Более того, он пояснил, что помощь, которую Швеция направляет в Конго, напрямую идет на продуктовые наборы, шприцы для вакцинации и школьные учебники, например, через организации ООН.

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