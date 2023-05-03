Герберт Реул хочет, чтобы благодаря переносу матча с Кёльном его любимый Байер лучше подготовился к полуфиналу Лиги Европы.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии и представитель партии Христианско-демократического союза (ХДС) Герберт Реул настоял на том, чтобы матч 31 тура Бундеслиги Байер – Кёльн был перенесён с воскресенья на пятницу. Об этом информирует Kicker, ссылаясь на газету Kölner Stadtanzeiger.

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Сообщается, что это было сделано для того, чтобы леверкузенская команда имела больше времени на подготовку к первому полуфиналу Лиги Европы с Ромой. Эта встреча будет сыграна в четверг, 11 мая. У Реула был свой интерес при лоббировании этого решения - политик является владельцем сезонного абонемента Байера.

Сообщается, что Кёльн возражал против переноса матча, но был вынужден повиноваться.

Города Кёльн и Леверкузен относятся к земле Северный Рейн-Вестфалия.

После 30 туров Бундеслиги команда Хаби Алонсо занимает 6 место в турнирной таблицы. Кёльн расположился на 11-й строчке.

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