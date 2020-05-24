Министр спорта Италии озвучил 2 даты возможного рестарта Серии А

Глава итальянского Министерства спорта Винченцо Спадафора поделился мыслями относительно возобновления сезона в высшем дивизионе страны.

"Мы работаем над двумя возможными датами начала игр Серии А – 13 и 20 июня.

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Протокол для возобновления сезона готов, он очень похож на ранее согласованный тренировочный. Когда продолжим, решим в четверг (28 мая – Футбол 24). Sky в Германии транслирует матчи в бесплатном доступе, такой же вариант нам обязательно нужно рассмотреть для Италии, чтобы избежать скопления людей в барах", – цитирует чиновника Football Italia.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных. Вынужденная пауза в Серии А продолжается с начала марта.

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