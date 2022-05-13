"У нас есть видение, что нам нужно возобновить наш спорт, чтобы футбол уже стартовал. Мы сейчас советуемся, как это сделать, где они начнут играть. Все равно верим, что в ближайшее время, через месяц, два, три, война закончится и мы будем играть в Украине, но если она будет продолжаться, нам нужно будет начинать чемпионат где-то за границей.

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Надо сосредоточиться на том, чтобы в Украине был футбол, чтобы мы ничего не потеряли, а команды играли: наши дети, молодежные команды, взрослая сборная Украины, которая сейчас много матчей будет играть заграницей. Для нас очень важно развитие футбола, поэтому мы смотрим и советуемся, что нам нужно сделать, чтобы восстановить наш чемпионат", – отметил Гутцайт в эфире Футбол News .

Напомним, предварительно в конце мая клубы УПЛ должны провести собрание, где проголосуют по поводу судьбы следующего чемпионата. Есть два варианта: играть матчей за границей или дождаться победы Украины и возобновлять игру в мирное время.

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