Экс-президент харьковского клуба Александр Ярославский признался, сколько готов тратить на свое детище.

"Мы включились в работу – финансово и юридически. Бюджет будет достаточным, чтобы в результате Металлист играл в УПЛ, Лиге Европы и, надеемся, в Лиге чемпионов. Цель поставлена.

Ярославский: В Первой лиге уже будет не Металл, а Металлист

Я уверен, что Металлист будет играть в еврокубках. Обещаю болельщикам минимум Лигу Европы", – сказал Ярославский в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Украинский олигарх уже заявил, что вместо Металла, который досрочно повысился в классе, в Первой лиге будет выступать возрожденный Металлист.

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