"Первое, что нужно сказать – он не продается. Но если вам интересно, то цена явно повысилась. Прошлым летом говорили о 100 млн фунтов, это дешево. Сейчас это минимум 150 млн фунтов, но он не продается.

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У Райса контракт еще на 2,5 года, похожая ситуация была у Кейна прошлым летом. Тоттенхэм сказал – есть цена, и ее нужно оплатить, если кто-то хочет этого игрока. Если этого не сделают, то никуда он не денется", – цитирует Мойеса ВВС.

Добавим, что в текущем сезоне Райс провел 38 матчей, оформив 4 гола и 4 ассиста.

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