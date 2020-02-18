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Минимальная победа Милана в видеообзоре матча против Торино

07:30 47 Читати українською
Минимальная победа Милана в видеообзоре матча против Торино
Ребич празднует взятие ворот / фото из соцсетей

Милан переиграл Торино в рамках 24-го тура итальянской Серии А. Смотрите видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

25’ Анте Ребич
 
25’ Анте Ребич

"Россонери" для 10-й победы в чемпионате в рамках сезона 2019/20 хватило и одного гола. Его подопечные Стефано Пиоли забили в середине первого тайма.

Милан минимально одолел Торино и приблизился к зоне еврокубков

После подбора Лукаса Пакета мяч оказался на фланге у Саму Кастильехо, а тот прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Там мяч уже караулил Анте Ребич – хорват с лета красиво пробил в нижний угол ворот Сиригу. Несмотря на все старания, изменить счет до конца матча ни одна из команд не смогла.

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Милан Милан Торино Торино Италия Видеоновости Милан - Торино
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