Пражская Славия Качарабы и Таловерова на выезде разобралась с Фенербахче в матче 1/16 Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча.

На последних минутах первого тайма чехи вышли вперед благодаря удачным действиям Траоре на добивании. После перерыва Фенер сравнял счет, но весьма быстро пропустил еще дважды. Сохранить шансы на проход перед выездом в Прагу "канарейкам" позволил Кадиоглу, оформивший гол+пас и окончательные 2:3.

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Защитник сборной Украины Тарас Качараба провел на поле весь матч и получил от SofaScore вторую оценку в составе Славии (лучше только у левого хавбека Дорли). Таловеров остался в запасе до финального свистка.