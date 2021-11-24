УЕФА подготовила для европейских болельщиков маленький аперитив перед матчами ЛЧ, выставив на 17:30 поединок Лиги Европы между Наполи и Спартаком, однако украинские фанаты получили от родного УПЛ элитный контент – Минай встретится с Колосом в 17:00. Этот поединок должен был состояться еще в августе, однако тогда его перенесли по просьбе руководства ковалёвцев.

Тогда казалось, что "хлеборобы" будут играть в Лиге конференций, поэтому команде необходим отдых. Василий Кобин, в свою очередь, жаловался из-за неожиданной паузы в календаре – "лисы" стартовали в новом сезоне с победы над Александрией. Многие поверили, что закарпатцы смогут навести шум в УПЛ после своего невероятного возвращения.

Прошло лето, почти прошла осень. Минай после победы в 1-м туре не выиграл ни одного матча, держась на предпоследней позиции и проиграв второлиговому ЛНЗ в Кубке Украины. Приход Игоря Леонова вместо Кобина несколько освежил атаку – команда забила по два гола Руху и Ингульцу, а во встрече с Десной "лисы" упустили вагон моментов. В этих поединках закарпатцы не проиграли, а с Мариуполем в родных стенах произошло фиаско. О разгроме от СК Днепра-1 за 30 минут лучше вообще не вспоминать.

Словом, Минай постепенно прибавляет, но ситуация во всех аспектах остается тяжелой. У Колоса дела не лучше – ковалёвцы тоже сменили тренера, но под руководством Сергея Кузнецова удалось выиграть только в двух матчах из восьми. Его оперативно сменили на Ярослава Вишняка, у которого первый блин оказался комом – он проиграл Шахтеру. Но поражение стало пятым подряд для "хлеборобов". Команда максимально приблизилась к четверке аутсайдеров.

Впрочем, на выходных Колос сумел остановить свободное падение, минимально обыграв Десну в матче с двумя удалениями. Тем не менее, северяне выглядели гораздо лучше, а ковалёвцы отчасти откровенно играли на отбой. О каком-то преодолении кризиса при таком футболе говорить рано – команде повезло банально. С другой стороны, по ходу сезона фарта ей не хватает – "хлеборобы" недозабили 6 ожидаемых голов и недобрали минимум 4 очка (согласно данным Wyscout).

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Месхи – Сантос, Богданов

Ориентировочные составы на матч Минай – Колос

Минай: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец – Милько, Задоя – Чурко, Костышин, Ильин – Лысенко

Колос: Кучер – Гончар, Матич, Горин, Синегуб – Хахлев, Петрусенко – Ахмедзаде, Кулиев, Байдал – Селезнев

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Пока трудно делать какие-то глобальные выводы по Колосу Ярослава Вишняка. Первые два матча не поразили, но проигрышную серию удалось остановить. Минай же выглядит гораздо убедительнее – закарпатцы создают много моментов, забивают по два гола, зарабатывают пенальти и капитально проваливаются только на фоне реально сильных оппонентов.

Кроме того, кадровая ситуация "лисов" значительно лучше, чем у "земледельцев". Учитывая вышеперечисленные факты, мы предлагаем ставить на победу хозяев.

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