Минамино рассказал об адаптации в Ливерпуле и вспомнил мотивационные слова Клоппа

Новичок Ливерпуля Такуми Минамино рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе после перехода из Зальцбурга.

"Недавно нашел новый дом в Ливерпуле, в котором буду жить, так что сейчас я абсолютно расслаблен. Все игроки в команде доброжелательные, особенно Кейта и Мане, они живут по соседству. И игроки, которые говорят по-немецки, очень помогают. График очень плотный, поэтому не хватает времени на изучение английского. Но я стараюсь читать книги и запоминать слова, когда мы в дороге.

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Не могу забыть первые слова, которые сказал мне Клопп через два или три дня после моего перехода в клуб. Он сказал, что я могу играть, как захочу. И чтобы я просто наслаждался футболом. Рад был это услышать от тренера. Он умеет мотивировать игроков, поэтому мы стараемся выкладываться не только во время матчей, но и во время тренировок", – цитирует Минамино Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль выложил за трансфер японца 8,5 млн евро. Минамино уже сыграл 3 матча за "красных", но результативными действиями пока не отметился.

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