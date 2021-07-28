Минай усилил атаку двумя воспитанниками Шахтера
16:00 - Читати українською
Закарпатцы продолжают подписывать футболистов – за два дня "лисы" оформили 12 трансферов.
Минай объявил о подписании форвардов Дмитрия Билонога и Богдана Коваленко, сообщает официальный сайт закарпатской команды.
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Сроки соглашения и условия контракта не разглашаются.
Напомним, оба игрока – воспитанники Шахтера. 26-летний Белоног сейчас принадлежит харьковскому Металлисту, а с командой Василия Кобина оформил арендное соглашение. 24-летний Коваленко последний сезон провел в черкасском ЛНЗ.
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