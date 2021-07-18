Минаю больше не грозит трансферный бан от ФИФА, – СМИ
20:32 - Читати українською
Закарпатский коллектив может спокойно продолжать осуществлять трансферы.
Минаю больше не грозит получение трансферного бана от ФИФА, сообщает Meta-ratings.
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Это стало возможным, ведь клуб оперативно ликвидировал задолженность по платежу солидарности за хорвата Мислава Матича. Речь шла о сумме в 52 тысячи евро, ее должен был получить клуб Рудеш. Сам Матич провел 25 матчей в составе Миная прошлого сезона.
Напомним, закарпатцы кампанию 2021/22 официально начнут в УПЛ, они заняли место донецкого Олимпика, который снялся из соревнований.
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