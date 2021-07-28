Минай заявил на сезон 21-летнего защитника Мислава Матича из Хорватии, сообщает официальный сайт УПЛ.

Минай объявил о подписании шестерых защитников

Он будет играть под номером 44. Интересно, что именно из-за невыплаты платежа солидарности за своего легионера ФИФА ранее накладывала трансферный бан на Минай. В конце концов клуб выплатил хорватском Рудешу 52 тысячи евро и все ограничения по регистрации игроков были сняты.

Напомним, в прошлом сезоне Матич провел за Минай 24 матча.

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