Минай заявил в УПЛ хорвата, из-за которого едва не получил трансферный бан
10:16 - Читати українською
Закарпатцы за один день умудрились подписать сразу 10 игроков.
Минай заявил на сезон 21-летнего защитника Мислава Матича из Хорватии, сообщает официальный сайт УПЛ.
Минай объявил о подписании шестерых защитников
Он будет играть под номером 44. Интересно, что именно из-за невыплаты платежа солидарности за своего легионера ФИФА ранее накладывала трансферный бан на Минай. В конце концов клуб выплатил хорватском Рудешу 52 тысячи евро и все ограничения по регистрации игроков были сняты.
Напомним, в прошлом сезоне Матич провел за Минай 24 матча.
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