Минай выставил ценник на своего лидера, в услугах которого заинтересованы несколько клубов УПЛ
Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку уже этим летом. Минай хочет солидно заработать на трансфере футболиста.
Полузащитник закарпатского Миная Егор Твердохлеб попал на карандаш нескольких клубов украинской Премьер-лиги – футболистом интересуются Рух и Кривбасс.
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Как сообщает ТаТоТаке, руководство закарпатцев хочет получить за футболиста около 300 тысяч долларов
По информации источника, самое большое предложение на рынке УПЛ по отношению к игроку сейчас – 200 тысяч евро. Переговоры между сторонами продолжаются. При этом к Твердохлебу проявляет интерес и один клуб из Восточной Европы.
Твердохлеб перешел в Миная на старте прошлого сезона из Горняка-Спорт на правах свободного агента. В прошедшей кампании он в 30 матчах отличился пятью голами и двумя ассистами.