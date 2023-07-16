Егор Твердохлеб может сменить клубную прописку уже этим летом. Минай хочет солидно заработать на трансфере футболиста.

Полузащитник закарпатского Миная Егор Твердохлеб попал на карандаш нескольких клубов украинской Премьер-лиги – футболистом интересуются Рух и Кривбасс.

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Как сообщает ТаТоТаке, руководство закарпатцев хочет получить за футболиста около 300 тысяч долларов

По информации источника, самое большое предложение на рынке УПЛ по отношению к игроку сейчас – 200 тысяч евро. Переговоры между сторонами продолжаются. При этом к Твердохлебу проявляет интерес и один клуб из Восточной Европы.

Твердохлеб перешел в Миная на старте прошлого сезона из Горняка-Спорт на правах свободного агента. В прошедшей кампании он в 30 матчах отличился пятью голами и двумя ассистами.