Закарпатский клуб прибегнул к радикальным санкциям в отношении своих футболистов.

Минай досрочно попрощался сразу с тремя футболистами, сообщает UA-Футбол. Речь идет о полузащитниках Илье Гулько, Иване Головкине и Максиме Кулише.

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Причиной расторжения сотрудничества стало систематическое нарушение режима футболистами. По информации источника, отстранить трио сторонников неспортивного способа восстановления после матчей требовал у руководства главный тренер Желько Любенович. И сербскому специалисту это удалось.

К слову, последний раз игроки выходили на поле еще в середине сентября, в матче 8-го тура Первой лиги с Металлистом (0:3). Интересно, что все трое присоединились к Минаю лишь летом: у Кулиша был полноценный контракт с закарпатцами, а Гулько и Головкин выступали в аренде из Зари. Несмотря на то, что двое последних уже покинули команду, прекратить действие "временных соглашений" Минаю, похоже, не удалось.

Напомним, 22-летний Гулько – воспитанник Шахтера. Выступал также за Мариуполь, загребскую Локомотиву, Кудровку и Зарю. 24-летний Головкин тоже начинал у Шахтера. Успел поиграть за херсонский Кристалл, Мариуполь, Волынь, Ингулец и Зарю. 25-летний Кулиш начинал в Динамо. Далее были Ворскла, Александрия, словацкую Сеницу, Диназ, Левый Берег, Подолье и Минай.

По итогам первой части сезона коллектив Любеновича не смог попасть в топ-4 группы А и потерял шанс побороться за УПЛ – весной команда будет выступать в Группе выживания.

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