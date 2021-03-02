Сразу три новых игрока появились в заявке закарпатцев на официальном сайте УПЛ.

Легионер Миная "нокаутировал" Милевского в матче с Олимпиком – видео неожиданного удара

Первый – левый защитник сборной Мали Сиака Багайоко. Также Минай вернул двух украинцев из-за рубежа. Хавбек Виталий Бойко выступал за Сант-Рефеле из четвертого дивизиона Испании, а защитник Максим Лопыренок всего на месяц задержался в таджикском Истиклоле. Последний уже имел опыт выступлений за Минай в прошлом сезоне.

Добавим, что команда Василия Кобина занимает 12 место УПЛ, имея всего один пункт преимущества над зоной вылета.

Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ​​​​​​​