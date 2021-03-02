Минай вернул двух украинцев из-за рубежа и подписал очередного африканца
Минай провел серьезную работу над усилением состава.
Сразу три новых игрока появились в заявке закарпатцев на официальном сайте УПЛ.
Легионер Миная "нокаутировал" Милевского в матче с Олимпиком – видео неожиданного удара
Первый – левый защитник сборной Мали Сиака Багайоко. Также Минай вернул двух украинцев из-за рубежа. Хавбек Виталий Бойко выступал за Сант-Рефеле из четвертого дивизиона Испании, а защитник Максим Лопыренок всего на месяц задержался в таджикском Истиклоле. Последний уже имел опыт выступлений за Минай в прошлом сезоне.
Добавим, что команда Василия Кобина занимает 12 место УПЛ, имея всего один пункт преимущества над зоной вылета.
Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ