В контрольном поединке полтавская команда не устояла под натиском новичка УПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Минай – Ворскла – 4:2

Голы: Игрок на просмотре, 23, Кныш, 31, Шиндер, 64, 67, – Татарков, 17, Игрок на просмотре (аг.), 53

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Паузу в УПЛ, вызванную матчами сборных, представители чемпионата Украины пытались заполнить с пользой. Финалист Кубка Украины-2019/20 проводил подготовительный сбор в Закарпатье, поэтому согласился провести спарринг с дебютантом элитного дивизиона. Обе команды начали поединок экспериментальным составом: в частности у закарпатцев в первом тайме вышли лишь четверо игроков основы, а у полтавчан большинство команды составляли игроки из дубля.

Первыми забили подопечные Максимова – после комбинационной атаки экс-защитник Львова Никита Татаркова мощным ударом метров с 15-ти открыл счет в матче. Но уже через шесть минут форвард Миная (игрок на просмотре) парашютом с левого фланга сравнял, отправив круголого в дальний угол. Еще до перерыва Даниил Кныш, выйдя один на один, вывел закарпатцев вперед.

После отдыха на поле появились новые составы, однако забивать продолжили только игроки Миная. Сначала автоголом отметился игрок на просмотре, а затем Антон Шиндер оформил дубль – головой после подачи с углового и на добивании.

У Ворсклы будет шанс на реванш – 2 сентября команды планируют провести еще один контрольный поединок.

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