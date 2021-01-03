Закарпатский Минай во время зимней паузы должен решать кадровые вопросы в центре обороны.

Новичок УПЛ потерял сразу нескольких защитников за короткий срок: в Меличенка завершился срок аренды (он уже подписал контракт с Мариуполем), Лопырёнок якобы вернулся в СК Днепр-1, Допилка покинул команду, а Маткобожик выбыл из-за серьезной травмы.

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Как сообщает Meta-ratings, в распоряжении Василия Кобина из центральных защитников остался только один хорват Мислав Матич, который провел 11 поединков в первом круге УПЛ. Таким образом, Минай в связи с большими проблемами будет искать усиление в обороне уже зимой.

Напомним, закарпатцы ушли на зимнюю паузу одиннадцатыми в турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 очков.

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