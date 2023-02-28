Минай принимает Шахтер в перенесенном матче 9-го тура УПЛ 2022/23. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Минай – Шахтер стартовал в 15:00 на Арене Львов. Матч должен был состояться еще в октябре прошлого года, но тогда из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов игру перенесли. Сейчас команда Йовичевича продолжает свой путь в еврокубках – в плей-офф Лиги Европы Шахтер в серии пенальти одолел Ренн, а в 1/8 финала будет противостоять Фейеноорду. Соответственно, матч против Миная – уже третья официальная игра "оранжево-черных" в 2023 году.

Минай – Шахтер: анонс матча УПЛ

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место. В случае победы "горняки" сократят отставание от СК Днепр-1 до двух очков, а от Динамо оторвутся на три балла при игре в запасе. Минай под руководством Владимира Шарана завершил первую часть чемпионата Украины 13-м – 14 матчей, 14 очков.

Игор Йовичевич несколько сменил состав после матча с Ренном. В частности, в старт попал Ярослав Ракицкий, для которого это первый официальный поединок после возвращения в команду. С первых минут выйдут Сикан и Джурасек.

Прямая трансляция игры – на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Витенчук, Немчанинов – Байдал, Гечев, Воробчак, Твердохлеб, Рогозинский – Вишневский

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Джурасек, Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков – Сикан.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Траоре, Тотовицкий, Гочолейшвили, Михайличенко, Келси, Топалов, Тейлор, Назарина, Козик, Петряк.