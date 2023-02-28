Шахтер возвращается в чемпионат Украины. Задача у подопечных Игора Йовичевича максимально серьезная – необходимо не отставать от СК Днепр-1 и постоянно сокращать разрыв. Дистанция пока составляет пять очков, при двух матчах "горняков" в запасе (включая сегодняшний), но и днепровцы один из своих поединков еще не сыграли. Ситуация не критическая, однако требует максимальной ответственности.

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С этим у "оранжево-черных" проблем нет. Это мы увидели как осенью, так и в противостоянии с Ренном. Дончане особо не изменились – билд-ап все так же построен на опусканиях центрхавов, опорник все так же не принимает в нем участие, а на флангах один из игроков находится в высокой позиции. Изменились только некоторые акценты и фамилии, но система после ухода Мудрика не пострадала.

Но и не улучшилась. Как показали матчи с французами, у Шахтера остаются трудности со взломом обороны соперника. Да и оборона больше держится на контроле мяча, чем на надежности защитников – есть у "горняков" такая особенность. Забить им могут не только Доку и Токо-Экамби, но и футболисты аутсайдеров УПЛ.

Между прочим, последний матч Миная против Шахтера завершился результативной ничьей, причем "оранжево-черные" выглядели значительно хуже (чему способствовало раннее удаление) – а это были времена Де Дзерби и многомиллионных новичков из Европы. Сегодня закарпатцы должны выглядеть еще сильнее, ведь Владимир Шаран провел хорошую работу в первом круге УПЛ.

Для понимания прогресса "лис" нужно погружаться в большое количество тактических деталей. Если коротко – Минай упростил стиль, однако ощутимо добавил в остроте моментов, количестве продвижений и интенсивности прессинга.

Уменьшилось количество и качество моментов у собственных ворот. Закарпатцам не хватало только нормальной реализации – если бы они забили еще 6,42 ожидаемых гола, то шли бы аж на четвертом месте (а не на тринадцатом)!

К сожалению для Владимира Шарана, команда не получила мощного кадрового усиления. Клуб подписал трех центрхавов (Петько, Гечева и Шишку), но ничем хорошим они в предыдущие годы не запомнились. У Александрии арендовали центрбека Мельника.

Зато Минай распрощался с двумя ключевыми футболистами – центрхавом Хахлевым (6-й в УПЛ по созданным угрозам через пас) и вингером Кулиевым.

Главным хайлайтом зимних сборов, конечно же, стало избиение футболистов Шинника в турецком отеле. Крушить оппонентов на поле было не так легко – в семи спаррингах одержали только две победы при трех поражениях. Забить удалось только 5 голов.

Впрочем, тренерский штаб очень часто тасовал состав, более-менее определившись с основой только в последних трех матчах. Как показал опыт поединка между Александрией и Металлистом 1925 (3:3), опираться на эти результаты нет никакого смысла.

Кадровая ситуация

Травмированы: Крыськив, Швед, Очеретько (Шахтер)

Дисквалифицированы: Трубочкин (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – Шахтер

Минай: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Немчанинов – Петько, Гечев – Воробчак, Твердохлеб, Байдал – Вишневский

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Бондаренко – Зубков, Судаков, Топалов – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Фаворит очевиден. Матчи против Ренна показали, что Шахтер готов ко второй части сезона – подопечные Игоря Йовичевича на ходу. Вряд ли они устроят разгром крепкой закарпатской команде, но победа должна получиться уверенной.

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