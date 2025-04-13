В воскресенье, 13 апреля, в 3-м туре Первой лиги состоялось несколько матчей. Отчет о двух из них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, Группа выбывания, 3-й тур

Кремень – Минай – 1:0

Гол: Жданович, 36

ФСК Мариуполь – Подолье – 0:2

Голы: Савин, 37, Азизов, 90+3

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В первой игре Минай на выезде неожиданно уступил Кремню. Судьбу матча решил единственный гол, забитый под конец первого тайма. После навеса из глубины поля во вратарскую мяч прилетел на голову Ждановичу и 21-летний хавбек элегантно переправил головой сферу под перекладину – за шиворот голкиперу.

Победа позволила Кремню набрать 12 очков – команда остается последней в турнирной таблице Группы выбывания. Минай с 20-ю баллами третий.

В еще одном матче Подолье на выезде било ФСК Мариуполь. Гости вышли вперед незадолго до перерыва и балансировали до конца поединка. Лишь в добавленное время Азизов окончательно снял вопрос о победителе.

Подопечные Сергея Ковальца в новом году еще не проигрывали, набрав в трех матчах 7 очков. Благодаря этому команда экс-тренера сборной Украины сумела обезопасить себя от прямого вылета, поднявшись в зону переходных матчей (15 пунктов). ФСК Мариуполь с 19-ю баллами пятый.

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