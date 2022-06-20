"24 июня стартует просмотр потенциальных новичков в первую команду ФК Минай. 1 июля минайцы начнут подготовку к новому сезону 2022/23 под руководством Владимира Шарана.

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Сбор состоится на клубной базе в Минае. Утвержденный формат чемпионата и дата первого тура станут известны в ближайшее время", – говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, Шаран возглавил закарпатцев зимой, но из-за вторжения России в Украину так и не успел провести хотя бы один официальный матч.

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