Контрольный матч Миная с венгерским Дебреценом через жесткие ограничения со стороны Венгрии.

Минай ожидает решения Венгрии о разрешении на въезд на территорию страны для проведения контрольного матча.

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По информации meta-ratings, в случае отказа ккраинский клуб вместо запланированного товарищеского матча с лидером чемпионата Венгрии будет вынужден удовлетвориться двусторонней встречей.

Добавим, что заключительный этап подготовки футболистов Миная к весенней части сезона пройдет в Турции с 23-го января по 6-е февраля, где они сыграют шесть спаррингов.

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