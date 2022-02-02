Минай расторг контракт с Мякушко
18:36 - Читати українською
Владимир Шаран продолжает перестройку закарпатской команды.
Сергей Мякушко покинул Минай, сообщает официальный сайт клуба.
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Стороны расторгли соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию. 28-летний полузащитник присоединился к закарпатцам осенью и успел сыграть в трех поединках. Напомним, раньше Мякушко выступал за Оболонь, Карпаты, испанский Алькоркон и другие клубы.
После 18-ти туров УПЛ Минай остается в зоне вылета – 15 место. Ранее Шаран попрощался еще с четырьмя игроками закарпатского клуба.
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