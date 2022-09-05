Колос начал сезон с достаточно убедительных побед над Кривбассом и Рухом, в то время как Минай провел всего один матч – "лисы" дали бой Александрии, но проиграли. Тем не менее после этого поединка закарпатцы смогли переподписать Евгения Селезнева. Болельщики ожидали, что легендарный нападающий выйдет в основе в домашке против ковалёвцев, но Владимир Шаран оставил Женю в запасе.

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Первый тайм оказался очень богат событиями. Уже на 4-й минуте немногочисленные фанаты за пределами Минай-Арены увидели гол в исполнении хозяев – Кулиев переиграл Волынца после шикарного заброса в исполнении Горина. В последующие 15 минут "лисы" если и не доминировали, то точно вели игру, однако до моментов дело не дошло.

Колос начал поджимать в середине тайма. В частности, на 25-й минуте Безбородько замыкал классную подачу от Ориховского ударом головой в дальний угол (мяч прошел рядом со штангой), а на 31-й Денис заработал пенальти! Его привез Горин, который подтолкнул нападающего в собственной штрафной. Ориховский легким ударом переиграл Бандуры с "точки", сравняв счёт. 1:1!

Впрочем, спустя всего три минуты арбитр назначил пенальти в ворота Колоса за фол Ильина против Кулиева. Вишневский принялся исполнять 11-метровый, мощно пробив в правый угол – и не забил! Штанга спасла гостей. На Селезнева в этот момент было тяжело смотреть.

Этот момент стал последним в первом тайме. Отдыхать команды отправились с ничейным счетом. Второй тайм оказался не столь интересным, хотя динамика игры оставалась высокой, а команды перехватывали инициативу друг у друга. Более целостно выглядел Минай, но Колос умело сбивал ритм множеством единоборств. К сожалению, это почти не приносило опасных моментов.

После перерыва вспоминается всего два эпизода. Так, на 59-й минуте закарпатцы могли забить второй гол в результате навеса Кулиева с левого фланга. Твердохлеб замкнул его ударом головой в дальний угол, однако Волынец потащил. Колос ответил на 82-й – Ориховский в результате суеты в штрафной мощно пробил метров с 15-ти, попав в Бандуру, а выстрел Лысенко с добивания прошел над перекладиной.

Селезнев на поле так и не вышел, а более важных моментов во втором тайме не было. В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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