Минай планирует не терять время во время матчей сборных и готовится к проведению спарринга перед восстановлением соревнований.

Минай уже в ближайшее время, 8 октября, планирует провести товарищеский поединок с венгерской Кишвардой, сообщает meta-ratings.

"Я же тебя сейчас вытащу, башку отобью", – Селезнев устроил перепалку с фанатом

Закарпатцы не смогут рассчитывать сразу на 3 игроков. Евгений Селезнев получил микротравму в игре с Металлист 1925, а Олег Горин и Дмитрий Белоног даже не выезжали в Харьков из-за простуды.

К слову, Минай сейчас занимает 15 место в УПЛ с 6 очками в активе – команда Евгения Селезнева имеет игру в запасе.

Металлист 1925 обыграл Минай благодаря пенальти – Селезнев и Ко едва не спасли ничью