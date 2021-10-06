Минай проведет спарринг во время международной перерыва – Селезнев и еще 2 игрока рискуют пропустить встречу
08:29 - Читати українською
Минай планирует не терять время во время матчей сборных и готовится к проведению спарринга перед восстановлением соревнований.
Минай уже в ближайшее время, 8 октября, планирует провести товарищеский поединок с венгерской Кишвардой, сообщает meta-ratings.
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Закарпатцы не смогут рассчитывать сразу на 3 игроков. Евгений Селезнев получил микротравму в игре с Металлист 1925, а Олег Горин и Дмитрий Белоног даже не выезжали в Харьков из-за простуды.
К слову, Минай сейчас занимает 15 место в УПЛ с 6 очками в активе – команда Евгения Селезнева имеет игру в запасе.
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