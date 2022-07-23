Закарпатцы проявляют едва ли не наибольшую активность на трансферном рынке среди украинских команд в летнее межсезонье.

Вадим Витенчук перебрался из Краматорска в Минай на правах свободного агента. Соглашение заключено до конца сезона 2023/24, защитник выбрал 44 номер, сообщает пресс-служба клуба .

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Вторым новичком стал Руслан Паламар, последним клубом которого был Горняк-Спорт. Контракт с хавбеком рассчитан на один год, он будет выступать в Закарпатье под 21-м номером.

Напомним, Минай завершил прошлую кампанию УПЛ внизу турнирной таблицы. Новый сезон начнется в конце августа.

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