Минай продолжает усиливаться – еще два новичка в Закарпатье
08:00 - Читати українською
Закарпатцы проявляют едва ли не наибольшую активность на трансферном рынке среди украинских команд в летнее межсезонье.
Вадим Витенчук перебрался из Краматорска в Минай на правах свободного агента. Соглашение заключено до конца сезона 2023/24, защитник выбрал 44 номер, сообщает пресс-служба клуба.
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Вторым новичком стал Руслан Паламар, последним клубом которого был Горняк-Спорт. Контракт с хавбеком рассчитан на один год, он будет выступать в Закарпатье под 21-м номером.
Напомним, Минай завершил прошлую кампанию УПЛ внизу турнирной таблицы. Новый сезон начнется в конце августа.
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