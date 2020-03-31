Минай присоединился к благотворительности во время пандемии коронавируса

Перволиговый Минай не остался в стороне от проблем украинцев во время карантина и активно помогает жителям Закарпатья.

Волонтеры Миная вместе с представителями Minaj Ultras будут развозить пакеты с продуктами и средствами индивидуальной защиты жителям, которые находятся в "зоне риска", информирует официальный сайт Миная.

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"Все мы сейчас стали заложниками этого опасного вируса, который распространился по миру. Поэтому важно в это непростое для всех нас время максимально объединить свои возможности и усилия, и помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

Такими действиями мы хотим напомнить закарпатцам, что их не оставили в одиночестве с этой бедой. И такими поступками мы хотим, чтобы больше людей "зоны риска" могли оставаться дома и не подвергать себя опасности, а не думали, как прокормить себя. Это главное. Думаю, вместе мы переживем это нелегкое время, станем только сильнее, и все вернется на свои места", – отметил президент ФК Минай Валерий Пересоляк.

Напомним, что это не единственная волонтерская акция клуба. На днях представители Миная вручили средства индивидуальной защиты врачей областной клинической инфекционной больницы Ужгорода, которые борются с пандемией коронавируса COVID-19. Кроме этого, клуб запустил акцию бесплатной доставки продуктов.

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