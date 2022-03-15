"Футбольный клуб Минай существенно помог в обустройстве бомбоубежища на территории Механического завода в Ужгороде. Волонтеры нашего клуба, а также игроки U-19 помогли убрать его от мусора, отремонтировать кровати, завезти питьевую воду. Также приобрели оборудование для водоснабжения. В этом бомбоубежище уже имели возможность переждать воздушную тревогу несколько десятков ужгородцев. Помогаем друг другу.

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Напомним, что по инициативе президента ФК Минай Валерия Пересоляка, на стадионе Минай организовали приют для временных переселенцев из пострадавших от войны регионов. Также здесь принимают необходимые вещи для волонтеров и переселенцев", – говорится в сообщении на официальной странице Миная в Instagram.

Напомним, сегодня начался уже 20-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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