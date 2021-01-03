Команда Василия Кобина прекратила сотрудничество сразу с двумя экс-игроками Карпат. По обоюдному согласию клуб покинули полузащитники Олег Голодюк и Артур Карноза.

Минай столкнулся с катастрофическими проблемами в защите

Также, как сообщает официальный сайт Миная, клуб отозвал Максима Лопырёнка из аренды в СК Днепр-1. Не будет играть за закарпатцев больше и Кирилл Меличенко, который уже перешел в Мариуполь.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу одиннадцатыми в турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 очков.

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