Минай прекратил сотрудничество с 24-летним Даниилом Карасиным. Об этом сообщил наставник клуба Николай Цымбал в эфире программы Тур Online.

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Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию. Причины такого решения не уточняются. Карась пришел в Минай из Горняк-Спорта только зимой, успел сыграть 5 матчей и получить одно удаление.

Даниил является воспитанником днепровского футбола и играл за молодежку Динамо. Также пробовал свои силы в киевском Арсенале и испанском Еркулесе.

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