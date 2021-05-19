Уход футболистов из закарпатского клуба продолжается. Андрей Ткачук стал очередным исполнителем, который покидает Минай.

33-летний полузащитник покинет "лис" по завершении контракта – 30 июня этого года, сообщает Footboom. Эту информацию подтвердил и сам Андрей Ткачук.

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Хавбек присоединился к клубу в феврале 2020-го. Андрей провел 35 поединков в футболке Миная и отметился одним голом. До этого Ткачук успел поиграть в Украине (Полесье, Карпаты, Арсенал, Ворскла, Черноморец) и Казахстане (Атырау и Акжайык).

Ранее команду уже покинули Андрей Попович, Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий, Мислав Матич и Артем Милевский. Также СМИ информировали об уходе из коллектива Дениса Кожанова, Василия Пыняшко и Угечукву Огбонная.

Напомним, закарпатский клуб по итогам сезона 2020/21 понизился в классе и продолжит выступления в Первой лиге.

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