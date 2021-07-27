Минай показал форму на новый сезон – закарпатцы сменили технического спонсора
06:30 - Читати українською
Минай попытается избежать провала предыдущей кампании с новой экипировкой.
Закарпатцы на своей странице в Facebook представили сразу два комплекта на сезон 2021/22.
Домашняя форма выполнена в голубом цвете с белыми элементами на воротничке и рукавах. Гостевая будет фиолетовой и с розовыми вкраплениями. Также внимание привлекает смена технического спонсора – Nike уступил место испанской компании Kelme.
Напомним, в прошлом сезоне Минай занял последнюю строчку УПЛ, однако спасся от вылета благодаря кабинетному понижению Олимпика. Новую кампанию закарпатцы начнут 31 июля матчем против Александрии.
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