Закарпатцы на своей странице в Facebook представили сразу два комплекта на сезон 2021/22.

Минай нашел замену Кополовцу

Домашняя форма выполнена в голубом цвете с белыми элементами на воротничке и рукавах. Гостевая будет фиолетовой и с розовыми вкраплениями. Также внимание привлекает смена технического спонсора – Nike уступил место испанской компании Kelme.

Напомним, в прошлом сезоне Минай занял последнюю строчку УПЛ, однако спасся от вылета благодаря кабинетному понижению Олимпика. Новую кампанию закарпатцы начнут 31 июля матчем против Александрии.

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