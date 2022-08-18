Минай продолжает комплектацию состава за несколько дней до старта чемпионата Украины.

Новичком закарпатцев стал Дмитрий Немчанинов. Защитник получил 23 номер и контракт на 2 года, сообщает пресс-служба Миная.

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На протяжении карьеры Немчанинов поиграл за Десну, Черноморец, Олимпик, Волынь и Верес. Всего в рамках УПЛ провел 111 матчей, забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Было и темное пятно на репутации – выступления за самарские Крылья Советов в сезоне 2017/18.

Добавим, что Минай должен открыть новую кампанию 24 августа домашним матчем против Львова.

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