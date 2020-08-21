Минай подписал Каниболоцкого и защитника сборной Хорватии

Голкипер Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич появились в заявке закарпатцев на сезон, сообщает официальный сайт УПЛ.

Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19

Опытный вратарь перебрался в Минай после неудачного периода в Карпатах (2 матча во всех турнирах в кампании 2019/20). Ранее 32-летний кипер защищал цвета польской Легницы, азербайджанского Карабаха, Шахтера, Кривбасса и Днепра. В свою очередь центрбек сборной Хорватии U-19 перешел из загребской Локомотивы. Прошлый сезон Матич провел в перволиговом Рудеше на правах аренды (16 поединков, 1 ассист).

Отметим, что Минай пропустит стартовый тур чемпионата из-за вспышки коронавируса в лагере соперника – Львова. Во 2-м туре закарпатцы встретятся с Александрией.

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