Минай подписал контракт с нападающим Юрием Коломойцем, сообщает официальный сайт "лисов".

Шаран на примере Цыганкова показал разительную разницу между Динамо и Минаем

Сроки и условия договора не сообщаются. Это уже второй заход форварда в закарпатскую команду – 32-летний футболист заключил с Минаем соглашение 2 февраля 2022 года, но из-за военной агрессии России так и не дебютировал за коллектив Владимира Шарана.

Напомним, Коломоец – воспитанник Кривбасса, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Нефтяник, криворожский Горняк, Александрию (где выступал под руководством Шарана), Ворсклу (дважды), венгерский МТК, эстонскую Левадию, таджикский Истиклол, Волынь и Полесье. В активе Юрия 86 матчей в УПЛ (20 голов и 6 ассистов) и 89 игр в Первой лиге (12 мячей и 11 результативных передач). Коломоец также провел 1 матч за сборную Украины. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Главный тренер Миная Владимир Шаран накануне анонсировал подписание нападающего, намекнув, что тот может заменить Евгения Селезнева, пока не готового к матчам УПЛ. "Почему Селезнев не попал в заявку на игру с Динамо? Он сейчас просто не готов. Физическая форма? Да. Надеюсь Коломоец поможет реализовать те моменты, которые у нас возникают", – сказал Шаран в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова