Закарпатский коллектив начал всестороннюю подготовку ко второму сезону в украинской элите за свою историю.

Минай на своем официальном сайте выразил благодарность клубам, УПЛ и УАФ за возвращение в элиту.

Минай официально включен в состав УПЛ сезона 2021/22

Сейчас коллектив активно готовится к старту нового сезона, анонсировав "большое количество" товарищеских матчей. Также закарпатцы начали поиск новых игроков. Отмечается, что приоритет будет предоставлен молодым исполнителям.

Проводить домашние поединки в УПЛ команда Василия Кобина планирует в Ужгороде на стадионе Авангард. Уже создана рабочая группа для подготовки арены согласно рекомендательным письмам.

В первом туре Минай должен сыграть с Динамо, но судьба поединка пока официально не определена.

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