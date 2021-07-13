Генеральный менеджер Миная Артем Письменный заявил, что ситуация с возможным получением трансферного бана на три окна скоро должна быть решена.

"В этом вопросе речь идет о выплате компенсации команде Рудеш за подготовку хорватского футболиста Мислава Матича. Мы готовы выплатить этот платеж согласно всем нормам и правилам, но помешали бюрократические моменты, по которым Минай не может осуществить соответствующий платеж.

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Причина в несоответствии документов, предоставленных нам Рудешом. Если простыми словами, то Рудеш просит произвести оплату в пользу другой юридической компании, которая представляет их в этом деле. А банк в лице валютного контроля не понимает этой операции и расценивает ее как ту, которая не может быть выполнена.

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему. Думаю, совсем скоро мы все наладим", – цитирует Письменного Football.ua.

К слову, Матич, о котором говорит Артем, сыграл 25 матчей за Минай в прошлом сезоне, но не помог спастись команде от вылета из УПЛ. Сейчас закарпатцы имеют шансы вернуться в элиту, заняв там место Олимпика.

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